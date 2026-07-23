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23 Iulie 2026, 12:22
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CNA a efectuat 25 de percheziții în dosarul MoldATSA: Trei persoane, reținute

Angajații Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Procuraturii Anticorupție au efectuat 25 de percheziții într-un dosar penal pentru abuz de serviciu la întreprinderea de stat MoldATSA.

CNA a efectuat 25 de percheziții în dosarul MoldATSA: Trei persoane, reținute.
CNA a efectuat 25 de percheziții în dosarul MoldATSA: Trei persoane, reținute.

Conform materialelor dosarului, în perioada anului 2024 până în prezent, suspecții, acționând contrar obligațiilor lor de serviciu, în interes personal și al unor terțe persoane, au admis încălcări grave în gestionarea întreprinderii, ceea ce a cauzat un prejudiciu deosebit de mare, raportează serviciul de presă al CNA.

Au fost descoperite încălcări sistemice în gestionarea patrimoniului, precum și în administrarea resurselor umane și financiare. Printre acestea se numără încălcări ale procedurilor de achiziții publice, numirea discreționară în funcții vacante prin concursuri fictive, acordarea nejustificată de prime și sporuri salariale, cumul nelegal de funcții, precum și organizarea de instruiri nejustificate, ceea ce a condus la cheltuieli nejustificate din bugetul întreprinderii.

În cadrul anchetei penale se desfășoară percheziții la domiciliul și în birourile de serviciu ale persoanelor implicate în dosar, în scopul colectării probelor. Trei persoane au fost plasate în izolatorul CNA pentru 72 de ore.

Angajații CNA continuă acțiunile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în încălcările menționate și tragerea lor la răspundere penală.

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