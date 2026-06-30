CNA a depistat nereguli în angajarea personalului și în procesul de achiziții la MoldATSA.

Centrul Național Anticorupție a finalizat verificarea Întreprinderii de Stat MoldATSA, în urma căreia au fost identificate mai multe încălcări și riscuri de corupție.

Potrivit informațiilor oferite de instituție, verificarea a fost efectuată din octombrie 2025 până în iunie 2026, în conformitate cu Legea privind evaluarea integrității instituționale. Evaluarea a vizat mecanismele interne de asigurare a integrității instituționale, nivelul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției, precum și identificarea vulnerabilităților și riscurilor de corupție specifice activității întreprinderii.

Raportul de evaluare relevă existența unor deficiențe semnificative în procesul de recrutare și angajare a personalului. CNA a constatat că normele interne permit administratorului să decidă discreționar organizarea sau neorganizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante, situație care afectează principiile transparenței, egalității de șanse și meritocrației. În perioada 2023–2024, în cadrul întreprinderii au fost angajate 33 de persoane fără organizarea concursurilor publice, iar pentru niciuna dintre acestea nu a fost solicitat certificatul de cazier privind integritatea profesională, deși această obligație este prevăzută de legislație. Totodată, au fost identificate cazuri de ocupare a funcțiilor de conducere prin metoda „căutării directe”, fără proceduri transparente și criterii obiective de selecție.

Evaluarea a evidențiat și vulnerabilități în procesul de acordare a premiilor și stimulentelor salariale. Mecanismele interne nu prevăd criterii clare și măsurabile de performanță, ceea ce creează premise pentru acordarea discreționară a beneficiilor financiare. Au fost constatate situații în care premiile au fost acordate pentru activități ce fac parte din atribuțiile obișnuite de serviciu, precum și cazuri în care persoane implicate în aprobarea acestor beneficii au fost, concomitent, beneficiare ale lor.

CNA a identificat, de asemenea, practici defectuoase privind cumulul funcțiilor. Unii angajați au exercitat simultan atribuțiile a două sau chiar trei funcții pe perioade îndelungate, de până la nouă luni, fără inițierea procedurilor de ocupare a posturilor vacante, ceea ce depășește caracterul temporar și excepțional al acestui mecanism și poate genera riscuri de utilizare ineficientă a resurselor financiare.

În domeniul dezvoltării profesionale, raportul consemnează deficiențe în planificarea și justificarea instruirilor. Au fost identificate participări repetate la cursuri cu tematici similare, inclusiv în locații externe costisitoare, deși existau alternative gratuite sau cu costuri reduse oferite la nivel național ori prin Eurocontrol. Printre exemplele constatate se numără un curs de limba engleză (nivel începător) desfășurat în Marea Britanie, cu un cost de aproximativ 106 mii de lei. Totodată, în primele nouă luni ale anului 2025, întreprinderea a cheltuit circa 9 milioane de lei pentru instruirea personalului.

În ceea ce privește domeniul achizițiilor publice, CNA a constatat vulnerabilități privind transparența și integritatea procedurilor, inclusiv planificarea defectuoasă a achizițiilor, segmentarea unor contracte, utilizarea insuficientă a mecanismelor concurențiale și existența unor practici susceptibile de a favoriza anumiți operatori economici.

În vederea diminuării riscurilor de corupție și consolidării climatului de integritate instituțională, CNA a înaintat un set de recomandări obligatorii, care vizează revizuirea cadrului normativ intern, transparentizarea proceselor de recrutare și achiziții, eficientizarea gestionării resurselor financiare și consolidarea mecanismelor de prevenire și control intern.

Centrul Național Anticorupție reiterează că responsabilitatea pentru asigurarea integrității instituționale revine conducătorului entității publice și fiecărui angajat în parte, iar neimplementarea măsurilor de integritate poate atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală.