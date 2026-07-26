Clienții Travel Express povestesc cum și-au pierdut vacanța: Suntem cu toții în șoc.

Au plătit mii de euro pentru mult așteptata vacanță, dar în loc să urce în avion au ajuns la Poliție.

Mai multor persoane care urmau să plece în următoarele zile în vacanță în Bulgaria, Turcia, Spania și alte țări li s-a comunicat anularea călătoriei chiar înainte de decolare. Notificarea a fost primită printr-un mesaj pe Facebook, practic fără nicio explicație. Singurul lucru care li s-a spus a fost că banii nu au fost transferați nici către hoteluri, nici către companiile de transport, ci, potrivit afirmațiilor, au fost cheltuiți de directorul agenției de turism pentru nevoi personale, transmite tv8.md.

Femeia a fost reținută de Poliție. Dacă un angajat al companiei a declarat că aproximativ 100 de persoane au fost afectate, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova consideră că numărul victimelor este mult mai mare – cel puțin 500, informează UNU TV.

Pavel Voscoboi este unul dintre clienții agenției care trebuia să plece în vacanță. El a povestit că a planificat de mult călătoria și aștepta cu nerăbdare odihna la mare. Totuși, cu o zi înainte, în jurul orei 21:00, când bagajele erau deja pregătite, a primit un apel în care i s-a comunicat vestea care i-a dat peste cap toate planurile.

„M-am adresat agenției de turism în care aveam încredere și cu care colaboram încă din anul trecut. Prin intermediul lor am călătorit în Bulgaria. Agenția a fost recomandată de prieteni ca o companie de încredere cu experiență îndelungată. Am semnat contractul, la fel ca anul trecut, și nu aveam niciun motiv să cred că vor apărea probleme.

Eram deja complet pregătit pentru vacanță. Bagajele erau făcute, iar în jurul orei nouă seara am primit un mesaj de la managerul cu care am încheiat contractul. Mi s-a spus că vacanța este anulată pentru că directorul companiei este suspectat că a folosit banii clienților în scopuri personale. Atunci mi s-a recomandat să mă adresez Poliției și să depun o plângere”, a povestit Pavel Voscoboi, care a devenit victimă a escrocheriei.

Este vorba despre agenția de turism Travel Express. Potrivit bărbatului, angajații companiei i-au explicat că, deși rezervarea a fost confirmată, banii nu au ajuns nici la hotelul din Bulgaria, nici la compania de transport care trebuia să asigure deplasarea.

„Totul părea confirmat. Dar, după cum a explicat managerul, a fost confirmată doar rezervarea. Am plătit călătoria și am primit toate chitanțele, însă directorul agenției nu a transferat banii partenerului sau operatorului de turism din Bulgaria. Am economisit un an întreg pentru vacanță, iar într-o singură seară am rămas fără odihnă, fără bani și fără explicații clare.”

Într-o situație similară s-a aflat și Tatiana Catrinescu. Cu doar câteva ore înainte de decolare, i s-a comunicat fără explicații anularea călătoriei.

„Cunosc această companie, am folosit serviciile ei de aproximativ trei ani și nu am avut niciodată probleme. Această vacanță a fost planificată cu câteva luni în urmă, trebuia să plecăm pe 20. Avionul era la ora nouă seara, iar la ora cinci după-amiaza am primit un mesaj simplu: „Nu zburați”. Fără scuze, fără explicații – nimic.

La telefon mi se spunea doar: „Tatiana, două minute”. Aceste două minute s-au transformat în două ore și jumătate. Ora plecării se apropia, iar mie nu mi se mai răspundea. La mesaje nu răspundeau deloc sau scriau sec: „Vă sun înapoi”. Și atât. Am plătit 2200 de euro pentru un tur privat în Uzbekistan și Tadjikistan, între 21 și 30.”

Dimineața, echipa de filmare UNU TV a mers la sediul companiei pentru a afla detalii despre cele întâmplate, însă ușile erau închise.

Persoanele care au venit la sediul agenției spun că situația pare cu atât mai ciudată cu cât mulți au folosit serviciile companiei timp de șapte ani și nu s-au confruntat niciodată cu astfel de probleme. Potrivit lor, prejudiciul se ridică la 2.500 până la 5.000–6.000 de euro pe familie.

„Acum aproximativ trei săptămâni am achitat integral călătoria – 26.000 de lei. Trei persoane trebuiau să plece în Bulgaria. Astăzi am venit la sediu, dar nu era nimeni, telefoanele nu răspund, pe Viber nimeni nu răspunde.”

„A fost prima mea experiență cu această companie, dar am întrebat special alte persoane și toți spuneau că agenția a funcționat bine până acum. Acum se pare că am căzut în mâinile unor escroci. Toți banii erau economii de familie. Acum am rămas fără mare, fără bani. Este nedrept. Ar fi trebuit să ne odihnim șapte nopți. Am chemat Poliția și așteptăm.”

„Am plătit integral vacanța în Maldive pentru septembrie. După ce am aflat ce s-a întâmplat, am încercat să iau legătura cu reprezentanții agenției, dar nimeni nu mai răspunde. Am plătit 2.500 de euro. Nu a fost prima călătorie prin această agenție – am colaborat aproape trei ani și până acum totul a fost în regulă. Nu a existat niciodată vreun motiv să ne îndoim de profesionalismul lor. Acum suntem cu toții în stare de șoc. Oamenii mă sună constant din grupul unde agenția publica ofertele. Nimeni nu se aștepta la așa ceva”, spun oamenii.

„Am făcut doar un avans. Am rezervat trei tururi pentru trei persoane, în total aproximativ 16.000 de lei. De trei ani călătorim prin ei și întotdeauna a fost totul bine. Astăzi am aflat totul de pe Facebook. Când am scris unei angajate, ea a confirmat că s-a întâmplat cu adevărat și mi-a spus să mă adresez Poliției. Nu, nu ne așteptam la așa ceva. Nu poți să te aștepți la așa ceva de la o companie cu care ai călătorit cu succes trei ani”, au povestit cetățenii păgubiți.

UNU TV a încercat să obțină un comentariu de la reprezentanții Travel Express. Una dintre angajatele agenției a acceptat să vorbească doar sub condiția anonimatului. Ea a oferit doar câteva detalii, dar nu a putut explica cum s-a ajuns ca un număr atât de mare de persoane să fie înșelate.

Dacă angajata agenției de turism vorbește despre aproximativ o sută de victime, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din Moldova afirmă că numărul turiștilor păgubiți este mult mai mare – în jur de 500 de persoane. Doar că mulți dintre ei încă nu au aflat despre asta, așa cum este vorba despre bilete de odihnă până în octombrie inclusiv. Cei care au aflat deja că au fost victinmele unei escrocherii de proporții au mers azi la Poliție.