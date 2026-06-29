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ipn
29 Iunie 2026, 20:17
8 220
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Clădirea Morii Roșii din Chișinău ar putea fi transformată într-un centru multifuncțional

Clădirea abandonată a Morii Roșii din Chișinău ar putea fi transformată într-un centru multifuncțional cultural.

Clădirea Morii Roșii din Chișinău ar putea fi transformată într-un centru multifuncțional.
Clădirea Morii Roșii din Chișinău ar putea fi transformată într-un centru multifuncțional.

Proiectul prevede amenajarea unor spații pentru conferințe, expoziții și evenimente educaționale. Anunțul a fost făcut la evenimentul de încheiere al proiectului transnațional NONA, implementat de Primăria municipiului Chișinău, transmite ipn.md.

Managerul proiectului, Victor Buzu, a declarat că, pentru a asigura sustenabilitatea financiară a clădirii, la primul etaj ar fi prevăzut un spațiu destinat unui operator din domeniul HoReCa. La etajul al doilea ar putea fi amenajată sala municipală de conferințe, cel de-al treilea etaj ar putea găzdui un spațiu de coworking, iar ultimul nivel ar fi destinat expozițiilor, inclusiv unei expoziții permanente dedicate istoriei Morii Roșii.

Inițiatorii proiectului își exprimă speranța că, odată restaurată, Moara Roșie va redeveni un spațiu de referință al orașului, un loc în care comunitatea se va putea reuni și va avea acces la activități culturale. Șefa interimară a Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, Eugenia Liubomeiscaia, a menționat că Moara Roșie reprezintă un monument de patrimoniu care merită să fie valorificat, iar pentru direcție acest proiect are o importanță majoră.

Proiectul a inclus curățarea vegetației, realizarea cercetărilor arheologice și expertizei tehnice, întocmirea unei schițe de reabilitare și restaurare. Autoritățile locale urmează să prezinte schița de proiect la Consiliul Național al Monumentelor Istorice.

Moara Roșie este una dintre primele mori cu abur din Chișinău. Aceasta a fost construită inițial în anii 1850-1860 și reconstruită în 1884 din piatră. Este clădire istorică și monument protejat în Registrul Monumentelor Republicii Moldova. 

Sursă
ipn
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