Ciubotaru: Datele colectate în cadrul procedurii de vetting pot deveni un instrument de presiune.

Fostul director adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciiubotaru, a vorbit despre riscurile legate de colectarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurilor de vetting ale judecătorilor și procurorilor.

Ea a făcut o paralelă între activitatea centrelor de apeluri frauduloase și volumul de informații care se colectează despre reprezentanții sistemului judiciar și al procuraturii.

„Ei colectează date despre toți, până la a zecea generație, pentru ultimii 15 ani. Despre toți judecătorii, procurorii. Conturi, contracte, cine s-a căsătorit, cine a divorțat, cine are relații bune sau rele și așa mai departe. Ce se întâmplă mai departe cu aceste informații, nu știm”, a spus ea, citată de noi.md.

Potrivit fostului director adjunct al CNA, au existat cazuri când informații din materialele de vetting au ajuns la persoane din afara comisiilor respective.

Ciubotaru și-a exprimat, de asemenea, îndoiala față de declarațiile privind distrugerea ulterioară a materialelor colectate, menționând că, în epoca digitalizării, nu este vorba doar despre documente pe hârtie.

„Sunteți serioși? Trăim în era digitală, iar regulamentul prevede clar că toate informațiile sunt scanate și stocate pe server. Cui îi trebuie această farsă că apoi hârtia va fi trecută prin distrugător?” a declarat ea.

De asemenea, a atras atenția că o parte dintre membrii comisiilor sunt străini și nu lucrează din Moldova, ceea ce, în opinia sa, ridică întrebarea cum au aceștia acces la aceste materiale și unde sunt păstrate copiile electronice.

„Unde este garanția că toate informațiile, toate detaliile din ultimii 15 ani despre judecători, procurori și rudele lor nu au devenit deja proprietatea multor structuri? Iar în cel mai rău caz – nu ajung în mâinile unor escroci de tip call-center”, a spus Ciubotaru.

Potrivit ei, astfel de informații pot avea o valoare deosebită, deoarece vizează nu doar activitatea profesională a judecătorilor și procurorilor, ci și viața lor personală, rudele, finanțele și relațiile. Ciubotaru a subliniat că este vorba despre date sensibile, care în viitor pot fi folosite ca instrument de presiune asupra persoanelor care au trecut sau nu prin vetting.