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noi.md logonoi
18 Septembrie 2026, 23:15
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Circulația trenurilor pe tronsonul Cahul–Prut 2 a fost reluată

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” informează că echipele sale specializate au efectuat lucrările necesare pentru restabilirea infrastructurii feroviare pe tronsonul Cahul–Prut 2.

Circulația trenurilor pe tronsonul Cahul–Prut 2 a fost reluată.
Circulația trenurilor pe tronsonul Cahul–Prut 2 a fost reluată.

Tronsonul a fost afectat în urma deraierii a cinci vagoane semideschise, la 13 septembrie, transmite noi.md

Lucrările au inclus înlocuirea traverselor și șinelor avariate, completarea stratului de balast, nivelarea și reglarea căii ferate, precum și verificarea parametrilor tehnici și a respectării cerințelor de siguranță necesare pentru reluarea circulației trenurilor.

La 18 septembrie 2026, circulația trenurilor pe acest tronson a fost reluată cu respectarea tuturor cerințelor de siguranță. 

De asemenea, sunt întreprinse măsurile necesare pentru implementarea proiectului de reparație capitală a tronsonului feroviar Cahul–Prut 2, în cadrul programului de măsuri aprobat și finanțat din fondurile alocate de Guvernul Republicii Moldova pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare.

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