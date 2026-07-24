Circulația pe strada Sarmizegetusa va fi temporar restricționată

În noaptea dintre 24 și 26 iulie, pe tronsonul străzii Sarmizegetusa va fi suspendat traficul rutier, iar alimentarea cu energie a rețelei de contact va fi oprită din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului.

Circulația pe strada Sarmizegetusa va fi temporar restricționată.