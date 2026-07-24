Circulația pe strada Sarmizegetusa va fi temporar restricționată
În noaptea dintre 24 și 26 iulie, pe tronsonul străzii Sarmizegetusa va fi suspendat traficul rutier, iar alimentarea cu energie a rețelei de contact va fi oprită din cauza lucrărilor de reparație a carosabilului.
Despre aceasta informează „Administrația transportului electric din Chișinău” (ATEC/RTEC), transmite rupor.md.
Restricțiile vor fi valabile în perioadele 24–25 și 25–26 iulie 2026, în intervalul orar de seară și noapte, între orele 22:00 și 07:00. Lucrările de reparație vor afecta tronsonul străzii Sarmizegetusa, situat între străzile Burebista și Cuza Vodă.
Datorită lucrărilor rutiere, se va modifica traseul transportului public. Troleibuzele de pe rutele nr. 20 și nr. 28 vor circula pe șoseaua Muncești în ambele direcții (dus-întors).
Pentru informații suplimentare și clarificări, pasagerii se pot adresa la linia fierbinte a RTEC, la numărul de telefon 022 204 205.