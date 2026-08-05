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moldpres.md logomoldpres
5 August 2026, 14:27
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Cinci localități din Drochia se unesc într-o singură primărie

Cinci localități din raionul Drochia au decis să se unească într-o singură primărie, pentru a-și consolida dezvoltarea și a asigura servicii mai eficiente pentru cetățeni.

Cinci localități din Drochia se unesc într-o singură primărie.
Cinci localități din Drochia se unesc într-o singură primărie.

Vor primi investiții în valoare de 28,1 milioane de lei, oferite de Guvern sub formă de plăți stimulative, transmite moldpres.md.

Este vorba despre localitățile Nicoreni, Țarigrad, Antonovca, Pervomaiscoe și Fântânița.

Potrivit informațiilor prezentate de autorități, 85% dintre primăriile Republicii Moldova au inițiat procesul de comasare voluntară, ceea ce înseamnă 761 de primării din numărul total de 890 de primării existente, sau 90% dintre primăriile cu o populație mai mică de 3.000 de locuitori. Pentru primăriile care participă la proces, urmează să fie elaborate proiecte de dezvoltare, ținând cont de stimulentele oferite de Guvern, iar pentru acele primării care nu au ales această cale va fi realizată comasarea normativă.

Guvernul oferă primăriilor care au ales comasarea voluntară un pachet de stimulente în valoare de peste 6,5 miliarde de lei. Aceste resurse sunt destinate dezvoltării infrastructurii, îmbunătățirii serviciilor publice și consolidării potențialului administrativ al noilor unități formate.

Reforma administrației publice locale a fost demarată de Guvern la începutul anului 2026 și are ca scop consolidarea potențialului administrativ al primăriilor și îmbunătățirea serviciilor publice. Localitățile care optează pentru comasarea voluntară primesc stimulente financiare majorate, care vor fi investite în dezvoltarea localităților și în consolidarea serviciilor pentru cetățeni.

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