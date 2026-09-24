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24 Septembrie 2026, 19:32
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Cinci cetățeni străini riscă să fie expulzați din Republica Moldova pentru muncă ilegală

Angajații Inspectoratului General pentru Migrație au depistat pe un șantier din raionul Călărași cinci cetățeni străini care munceau fără carte de rezidență sau permis de ședere în scop de angajare.

Cinci cetățeni străini riscă să fie expulzați din Moldova pentru muncă ilegală.
Cinci cetățeni străini riscă să fie expulzați din Moldova pentru muncă ilegală.

Printre persoanele depistate se numără trei cetățeni ai Republicii Uzbekistan și doi cetățeni ai Republicii Tadjikistan.

Potrivit informațiilor disponibile, anterior aceștia au lucrat la o întreprindere specializată în construcții, în municipiul Bălți, însă Inspectoratul General pentru Migrație le-a anulat dreptul la muncă.

Agentul economic va fi tras la răspundere pentru angajarea cetățenilor străini fără documente care le acordă dreptul la muncă și care sunt eliberate de autoritatea competentă pentru străini.

De asemenea, în privința celor cinci cetățeni străini vor fi emise decizii de returnare și vor fi aplicate interdicții de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu legea.

Inspectoratul General pentru Migrație le reamintește angajatorilor că încadrarea în muncă a cetățenilor străini este permisă doar cu respectarea cerințelor legislației privind șederea și dreptul la muncă în Republica Moldova.

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