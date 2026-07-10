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rupor.md logorupor
10 Iulie 2026, 21:05
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Cinci candidați și-au depus dosarele pentru funcția de director general al Teleradio-Moldova

Cinci candidați și-au depus dosarele în concursul pentru funcția de director general al Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova” (TRM).

Cinci candidați și-au depus dosarele pentru funcția de director general al Teleradio-Moldova.
Cinci candidați și-au depus dosarele pentru funcția de director general al Teleradio-Moldova.

Potrivit Consiliului de Supraveghere, candidații sunt Dorin Scobioală, Adrian Graur, Andrei Zapșa, Ecaterina Cheptănaru și Sergiu Sandulescu, transmite rupor.md.

Conform regulamentului concursului, pe 14 iulie va avea loc etapa de verificare a documentelor de către Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM. Membrii consiliului vor analiza dacă fiecare candidat îndeplinește condițiile de admitere și dacă documentele depuse sunt complete.

Candidații admiși vor participa apoi la un interviu public, în cadrul căruia vor prezenta un proiect managerial de dezvoltare a companiei pentru următorii șapte ani.

Evaluarea se face pe baza criteriilor de experiență profesională, competențe manageriale, viziune asupra dezvoltării instituției și capacitatea de a implementa proiectul managerial. După interviuri, fiecare membru al consiliului va acorda note, iar câștigător va fi candidatul care obține cel puțin 7 puncte și cel mai mare scor final.

Directorul general al „Teleradio-Moldova” este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi prelungit. Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare trebuie să anunțe data ședinței în care vor fi examinate documentele și organizate interviurile publice.

Funcția a devenit vacantă după ce Vlad Țurcanu, numit director în decembrie 2021, și-a anunțat demisia pe 18 mai, într-o conferință de presă, în contextul unui scandal izbucnit după finala concursului muzical Eurovision din acest an.

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