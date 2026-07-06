Chișinăul va moderniza energetic 52 de grădinițe: A fost semnat un grant de circa 140 de milioane de lei.

A fost lansat un proiect cu o valoare totală de peste 33 de milioane de euro, circa 700 de milioane de lei, destinat modernizării energetice a grădinițelor din municipiul Chișinău.

Primăria Capitalei a semnat un Acord de grant care prevede alocarea a circa 140 milioane lei pentru implementarea proiectului „Eficiență energetică în grădinițele din Chișinău”, transmite realitatea.md.

Potrivit autorităților municipale, programul prevede modernizarea energetică a 52 de grădinițe, dintre care 30 vor fi renovate în prima etapă. Majoritatea instituțiilor au fost construite în anii 1970–1980 și necesită investiții pentru a corespunde standardelor actuale de eficiență energetică, siguranță și confort.

„Acest proiect este, înainte de toate, o investiție în copii. El înseamnă grădinițe mai sigure, mai confortabile și mai eficiente energetic, condiții mai bune pentru educație, cheltuieli mai mici pentru întreținerea clădirilor publice și un mediu mai sănătos pentru generațiile viitoare”, a menționat primarul Chișinăului, Ion Ceban.

Lucrările vor include izolarea termică a clădirilor, înlocuirea ferestrelor și ușilor, modernizarea sistemelor de încălzire și ventilare, reabilitarea instalațiilor electrice și a iluminatului, precum și instalarea panourilor fotovoltaice și implementarea altor măsuri de eficiență energetică.

În urma implementării proiectului, peste 70% dintre copiii care frecventează grădinițele din municipiul Chișinău vor beneficia de condiții mai bune, iar consumul de energie și costurile de întreținere ale instituțiilor vor fi reduse semnificativ.

Proiectul va fi realizat în parteneriat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Fondul Parteneriatului pentru Eficiență Energetică și Mediu în Europa de Est (E5P) și statele membre ale Uniunii Europene.