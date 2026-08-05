Chișinăul se pregătește pentru orice scenariu: Spitalele și grădinițele își fac rezerve de apă

În acest context, spitalele și grădinițele din Chișinău au asigurat recipiente speciale, rezervoare și butoaie care vor permite constituirea unui stoc de apă pentru câteva zile în cazul întreruperilor la furnizarea apei potabile, transmite moldova1.md.

Măsurile adoptate au caracter preventiv și sunt menite să asigure funcționarea neîntreruptă a instituțiilor vitale, deoarece nivelul apei în Nistru continuă să scadă.

Pentru depozitarea stocurilor de apă potabilă, la fiecare etaj al Spitalului Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” au fost instalate recipiente speciale. Instituția a achiziționat 33 de rezervoare: patru, cu un volum de 210 litri, au fost amplasate în blocul alimentar, iar alte 29 în secțiile clinice. Printre acestea sunt 26 de recipiente de 200 litri și trei de 75 litri.

Pentru a asigura spitalul cu apă tehnică, a fost umplut un rezervor neutilizat anterior, cu un volum de 60 de metri cubi. Apa a fost supusă unei tratări chimice și poate acoperi necesitățile instituției pentru aproximativ 48 de ore.

„Rezervorul instituției nu a fost utilizat mult timp. În cazul unei eventuale crize privind asigurarea cu apă potabilă și apă menajeră, am decis să-l umplem cu apă, care, dacă va fi nevoie, va fi folosită ca apă tehnică”, a explicat directorul Spitalului Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”, Alexandru Holostenco.

Toate cele 108 grădinițe care funcționează în august în Chișinău sunt, de asemenea, asigurate cu stocuri de apă potabilă și apă tehnică. În instituții au fost livrate rezervoare cu o capacitate de o tonă. La grădinița nr. 59, potrivit estimărilor administrației, aceste stocuri vor ajunge pentru aproximativ zece zile.

„Aici este capacul, prin care, cu ajutorul unui furtun, umplem rezervorul cu apă, apoi îl închidem strâns ca să păstrăm prospețimea apei. Când va fi nevoie de apă, este suficient să deschidem robinetul”, au spus reprezentanții grădiniței.

În plus, instituțiile preșcolare au primit butoaie cu apă potabilă, cu un volum de 19 litri.

„Acest eurocub cu o capacitate de o tonă, fără îndoială, va fi foarte util în activitatea instituției noastre. L-am primit vineri, după care l-am dezinfectat și l-am umplut cu apă potabilă. Totodată, ni s-au livrat și butoaie de 19 litri”, a anunțat directorul grădiniței, Olga Petcu.

„În fiecare grupă este instalat un rezervor din oțel inoxidabil, cu un volum de 40 de litri, care este permanent umplut cu apă. Dacă alimentarea cu apă va fi întreruptă, suntem pregătiți pentru orice situație. În plus, în fiecare grupă există câte trei butoaie cu apă potabilă”, a menționat educatoarea Lilia Pînzari.

Reamintim că consumul de apă în Nistru s-a redus semnificativ din cauza secetei și a nivelului scăzut al apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile estimează că nivelul râului va scădea încă cu 15 centimetri. La stația de captare a apei de la Vadul lui Vodă a fost construit un baraj artificial, care va permite ridicarea nivelului apei și asigurarea locuitorilor capitalei cu apă potabilă.