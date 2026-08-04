Chișinăul se pregătește pentru o posibilă criză a apei pe fondul scăderii debitului în Nistru.

Nivelul apei în lacul de acumulare Novodnestrovsk continuă să scadă. Din cauza secetei prelungite, autoritățile estimează că nivelul Nistrului ar putea coborî încă cu 15 centimetri.

De câteva zile, serviciile municipale se pregătesc pentru o posibilă criză de apă. La stația de captare de la Vadul lui Vodă se construiește un baraj artificial, care urmează să crească nivelul apei și să asigure alimentarea neîntreruptă cu apă potabilă, informează tvrmoldova.md.

Potrivit ministrului mediului, Gheorghe Hajder, în prezent, în lacul de acumulare Novodnestrovsk rămân aproximativ 1,6 miliarde de metri cubi de apă, adică este aproape pe jumătate gol. În ultimele 24 de ore, nivelul apei a scăzut încă cu șase centimetri, iar pe parcursul unei luni — cu peste un metru.

Ministrul a menționat că, dacă nivelul apei va ajunge la pragul critic, evacuarea apei va fi limitată la volumul care intră în lacul de acumulare. În același timp, primele analize de laborator ale apei prelevate de la Vadul lui Vodă au arătat că toți indicatorii se încadrează în normă. Inspectoratul pentru protecția mediului îndeamnă la utilizarea rațională a apei, iar agenția Apele Moldovei susține un dialog permanent cu partea ucraineană și monitorizează împreună situația.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a declarat că în prezent nu există nicio amenințare și și-a exprimat speranța că aceasta nu va apărea. Totodată, el a subliniat că autoritățile municipale se pregătesc din timp pentru orice dificultăți posibile, indiferent de cauzele apariției lor. Potrivit acestuia, Chișinăul va fi asigurat cu apă în orice circumstanțe.

La stația de captare de la Vadul lui Vodă se construiește un obstacol artificial din saci cu pietriș, care va permite creșterea nivelului apei în zona captării. Autoritățile municipale estimează finalizarea lucrărilor cel târziu joi.

Directorul tehnic al întreprinderii Apă-Canal Chișinău, Anatolie Lichii, a comunicat că stația a fost proiectată pentru funcționare la un nivel al apei de 9 metri, în prezent acesta fiind de 8,3 metri, iar riscurile pot apărea în cazul scăderii până la 8,2 metri. Potrivit acestuia, specialiștii fac tot posibilul ca nivelul apei în zona captării să nu scadă sub nivelul necesar pentru funcționarea pompelor.

Directorul interimar al Apă-Canal Chișinău, Diana Tacu, a spus că angajații lucrează deja de două săptămâni în regim non-stop. Potrivit acesteia, în prezent nu există pericol, iar locuitorii primesc apă potabilă în regim obișnuit. Toate măsurile întreprinse sunt exclusiv o pregătire pentru o posibilă criză.

Între timp, Guvernul a transmis întreprinderii Apă-Canal Chișinău încă patru motopompe, cu o productivitate totală de 4 mii de metri cubi de apă pe oră. În total, Capitalei i-au fost oferite cinci astfel de instalații, care, dacă va fi necesar, vor putea fi utilizate pentru preluarea și pomparea apei pe distanțe mari. Autoritățile municipale susțin că echipamentul nu este încă pe deplin pregătit pentru exploatare, însă Guvernul afirmă că prima motopompă a fost deja pusă în funcțiune.

Din cauza secetei din Europa, lacul de acumulare de la Nivodnestrovsk va deversa un debit mai mic de apă în Nistru. Scăderea debitului râului ar putea afecta captarea apei la staţia de la Valul lui Vodă, de unde este alimentat cu apă potabilă municipiul Chişinău. Până pe data de 7 august, în Republica Moldova rămâne în vigoare avertizarea privind scurgerea redusă a apei în toate bazinele acvatice.