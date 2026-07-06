Chișinăul actualizează Planul Urbanistic General până în 2040.

Municipiul Chișinău se află în proces de elaborare și actualizare a principalului document strategic al orașului – Planul Urbanistic General (PUG).

Planul nou va stabili vectorii cheie de dezvoltare ai capitalei Moldovei pentru următoarele decenii, până în 2040. Despre aceasta a anunțat astăzi, în cadrul ședinței primăriei, viceprimarul Svetlana Dogotaru, transmite rupor.md.

Potrivit oficialilor responsabili, regulamentul actual din 2007 este depășit. Acesta nu mai răspunde provocărilor economice, infrastructurale și ecologice moderne cu care se confruntă cel mai mare oraș din Moldova.

Noul PUG va acoperi toate domeniile vieții din Chișinău. Documentul va propune soluții complexe pentru:

modernizarea infrastructurii urbane și a rețelei rutiere;

creșterea mobilității transportului (în prezent rețeaua urbană este deservită de aproximativ 655 de unități de transport public);

protejarea patrimoniului istoric și cultural;

îmbunătățirea ecologiei și conservarea zonelor verzi, care acum ocupă aproximativ 4.400 de hectare;

stimularea creșterii economice.

La proiect lucrează un consorțiu comun de specialiști din România și Moldova, în strânsă colaborare cu experți locali. Până în prezent, aceștia au finalizat 12 studii fundamentale de amploare.

În scurt timp vor începe consultările publice deschise.

„Planul propune soluții pentru toate domeniile de activitate. Avem o rugăminte mare către instituțiile și organizațiile responsabile: formați echipe pentru studierea detaliată a acestor documente, fiecare pe domeniul său. Avem nevoie de expertiză de calitate, pentru ca documentul final să fie cât mai viabil”, a declarat Svetlana Dogotaru.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a susținut această inițiativă și a îndemnat ca dezbaterile să fie cât mai transparente și de masă. El a subliniat necesitatea implicării colegilor români, mediului academic, societății civile și a cetățenilor obișnuiți în discuții.

Chișinăul este principalul centru economic și demografic al țării. Pe o suprafață de aproximativ 571,6 km² locuiesc circa 720.100 de persoane. Infrastructura socială a orașului include aproape 240 de instituții de învățământ și aproximativ 65 de instituții medicale, care deservesc zilnic nu doar locuitorii Capitalei, ci și populația localităților suburbane.