Chișinău a intrat în topul celor mai bune 1.000 de orașe din lume, ocupând locul 443.

La elaborarea clasamentului Indicelui Global al Orașelor pentru anul 2026, realizat de Oxford Economics, au fost luate în considerare cinci aspecte importante ale vieții urbane: economia, capitalul uman, calitatea vieții, mediul înconjurător și guvernanța. Chișinăul arată cel mai bine la capitolul economie — locul 351, mediu înconjurător — locul 404 și calitatea vieții — locul 437. Cele mai slabe rezultate capitala Moldovei le-a înregistrat la capitolul capital uman — locul 619 și guvernanță — locul 518. La ambii indicatori, Chișinăul se află în ultimele 40% ale clasamentului, relatează bani.md.

Primele trei poziții sunt ocupate de New York, Londra și Paris. În top zece au mai intrat Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo și Zurich.

Chișinăul ocupă o poziție mai joasă decât câteva capitale din regiune. Budapesta se află pe locul 111, Sofia — pe locul 303, Kiev — pe locul 304, iar Moscova — pe locul 313. Totodată, capitala Moldovei devansează Odesa, care a ocupat locul 605.

Clasamentul arată că orașele americane demonstrează rezultate deosebit de bune la indicatorii privind economia și capitalul uman, în timp ce orașele europene beneficiază de un avantaj datorită calității vieții, stării mediului înconjurător și guvernanței.

La finalul clasamentului se află orașe din China, Haiti, India și Nigeria. Ultimul loc, 1000, este ocupat de orașul Sokoto din Nigeria.

Potrivit Oxford Economics, orașele asiatice ar putea deveni tot mai importante în următorii ani, pe măsură ce creșterea economică și sporirea productivității vor contribui la îmbunătățirea nivelului de trai.