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realitatea.md logorealitatea
13 Iulie 2026, 07:36
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Chicu: Circa 85% din primăriile din țară au un fond de salarizare mai mic decât venitul verișoarei Maiei Sandu

Deputatul Ion Chicu a declarat că venitul anual al verișoarei președintei Maia Sandu depășește fondul de salarizare al unor primării din țară, calificând această situație drept o distribuire inechitabilă a fondurilor bugetare.

Chicu: Circa 85% din primăriile din țară au un fond de salarizare mai mic decât venitul verișoarei Maiei Sandu.
Chicu: Circa 85% din primăriile din țară au un fond de salarizare mai mic decât venitul verișoarei Maiei Sandu.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Chicu a dat exemplul Primăriei Risipeni, unde fondul anual pentru remunerarea angajaților ar fi de aproximativ 1,37 milioane de lei. Acesta a subliniat că suma este mai mică decât venitul anual al Anastasiei Tăburceanu, care a ajuns la aproximativ 1,44 milioane de lei pe an, scrie realitatea.md.

„Circa 85% din primăriile din țară au un fond de salarizare mai mic decât venitul verișoarei Maiei Sandu de la MoldATSA… Vedeți asta pe exemplul Primăriei Risipeni, care are un fond de remunerare anual de 1,37 milioane de lei, pe când Anastasia Taburceanu are 120.000 pe lună, adică 1,44 milioane anual. Folosiți amalgamare.gov.md pentru a compara salariul anual al tuturor angajaților Primăriei voastre pentru a-l compara cu cel al verișoarei…Deci, închidem Primării că nu avem bani. Așa împarte Maia Sandu „plăcinta” bugetară”, a scris Chicu.

Amintim că Anastasia Taburceanu s-a aflat în centrul unui scandal privind veniturile obținute la întreprinderea de stat MoldATSA, izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora salariul său lunar ar fi depășit frecvent 120.000 de lei, ajungând într-o lună la 149.050 de lei.

Ulterior, Taburceanu a anunțat pe rețelele de socializare că a depus cerere de demisie din funcția de purtătoare de cuvânt a MoldATSA. Aceasta a precizat că va restitui toate sumele primite sub formă de sporuri și adaosuri la salariul de bază pentru perioada în care a activat la întreprinderea responsabilă de gestionarea traficului aerian din Republica Moldova.

Ulterior, președinta Maia Sandu s-a distanțat public de această situație, calificând sumele primite de verișoara sa drept „bani nemeritați” și declarând că astfel de practici sunt imorale.

În contextul scandalului, Taburceanu a fost exclusă și din Partidul Acțiune și Solidaritate.

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realitatea.md logorealitatea
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