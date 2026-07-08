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8 Iulie 2026, 10:00
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Cheltuielile mari îi determină pe moldoveni să renunțe la creșterea vacilor

Tot mai puțini locuitori ai Moldovei cresc vaci în gospodării. Cheltuielile mari pentru întreținere, furajele scumpe și prețurile mici de achiziție pentru lapte îi determină pe mulți să renunțe la această activitate.

Cheltuielile mari îi determină pe moldoveni să renunțe la creșterea vacilor.
Cheltuielile mari îi determină pe moldoveni să renunțe la creșterea vacilor.

„Eu am avut și paremi-se vreo șapte în urmă, am crescut, țineam la gospodărie trei vaci, aveam 30 de oi, aveam patru porci și acum nu mai avem nimic decât găinuțele. Nu se merită, nu este nici din partea statului susținere, nu este nici din partea colectorilor, carnea chiar dacă o creșteam un vițel nu aveam cui să-i dau, veneau intermediari și o luau cu copeici și atunci oamenii decât să aibă, mâncam mai puțin.”, transmite tvn.md

Oamenii spun că nu mai este la fel de rentabil să întreții o vacă în gospodărie. Cheltuielile pentru hrană, îngrijire și muncă depășesc, în multe cazuri, veniturile obținute din vânzarea laptelui.

„Nu țin deoarece nu am posibilitate, nu mai sunt acasă. Este greu de ținut, mai ușor te duci și cumperi. Toți sunt peste hotare, cine să țină o pensionară sau un pensionar?”

„Da, cândva am ținut și eu, cândva vreo trei vaci și doi cai, porci am avut, vreo două căprițe, dar am vândut tot, munca pe care o depui, mai mult cumperi și bagi în animale, dar nu este niciun rezultat, rămânem mai mult cu munca.”

„Am avut acum recent, dar nu mai este putere. Totul în minus, hrana, munca, nu ieși cu nimic absolut.”

Datele economice confirmă declinul producției de lapte în gospodării. Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, sectorul lactatelor trece printr-o schimbare majoră: fermele produc tot mai mult lapte. În 2025, Republica Moldova a produs aproximativ 246 de mii de tone echivalent lapte. Dintre acestea, doar 64 de mii de tone au venit din ferme, iar restul, peste 180 de mii de tone din gospodăriile populației. Pentru 2026, tendința continuă: fermele ar urma să ajungă la circa 70 de mii de tone, în timp ce producția din gospodării este estimată la doar 160 de mii de tone.

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