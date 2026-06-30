Cetățenii sunt atenționați cu privire la riscul de incendii la platformele de colectare a deșeurilor.

Regia „Autosalubritate” avertizează populația să evite aruncarea mucurilor de țigară aprinse și a deșeurilor ușor inflamabile în containerele de gunoi, în contextul temperaturilor ridicate și al riscului sporit de incendii.

Potrivit întreprinderii, un singur muc de țigară nestins poate declanșa un incendiu, mai ales atunci când deșeurile sunt expuse la căldură excesivă. În astfel de situații, focul se poate extinde rapid de la containere către întreaga platformă de colectare, autoturismele parcate în apropiere, spațiile verzi sau chiar clădirile din vecinătate, transmite ipn.md.

Autoritățile municipale fac apel la responsabilitate sporită în utilizarea platformelor de colectare a deșeurilor, în condițiile avertizărilor meteorologice de caniculă.

În caz de fum sau izbucnire a unui incendiu, cetățenii sunt îndemnați să anunțe de urgență Serviciul 112.