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agora.md logoagora
27 Iulie 2026, 11:21
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Cetățenii înșelați de o agenție de turism vor primi ajutor pentru a recupera serviciile plătite

Cetățenii care au devenit victime ale fraudelor din partea reprezentanților unei companii turistice sunt îndemnați să se adreseze Asociației Patronale a Asociației Naționale a Agenților Economici în Turism din Moldova (AP ANAT).

Cetățenii înșelați de o agenție de turism vor primi ajutor pentru a recupera serviciile plătite.
Cetățenii înșelați de o agenție de turism vor primi ajutor pentru a recupera serviciile plătite.

Specialiștii intenționează să verifice rezervările și să afle dacă persoanele afectate pot primi măcar o parte din serviciile turistice deja plătite, scrie agora.md.

Președintele AP ANAT Moldova, Ion Alexa, împreună cu reprezentanții asociației, va examina sesizările cetățenilor și va verifica posibilitatea executării rezervărilor plătite.

Asociația îndeamnă, de asemenea, turiștii să verifice din timp informațiile despre operatorul de turism sau agenție, să se asigure că firma activează legal, dispune de documentele necesare și, dacă este posibil, este membră a unei organizații profesionale.

Înainte de plată, turiștilor li se recomandă să încheie obligatoriu un contract și să studieze cu atenție condițiile acestuia, inclusiv lista serviciilor, regulile de anulare și obligațiile părților. De asemenea, este indicat să compare prețurile diferitelor agenții și să fie precauți față de ofertele mult mai ieftine decât cele de pe piață.

AP ANAT avertizează că activitatea insuficient transparentă a unor agenții și intermediari poate duce la pierderea banilor și la anularea vacanței planificate.

Recomandările au apărut după ce sute de turiști au fost înșelați de reprezentanții uneia dintre companiile care vindeau pachete turistice în Turcia la prețuri atractive. Administratorul companiei a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, începând cu 24 iulie.

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