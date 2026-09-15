Cetățenii, avertizați cu privire la escrocheriile legate de „programarea urgentă” la examenele auto.

Pe Instagram și TikTok sunt răspândite oferte de „programare urgentă” contra cost la examenele de conducere. Agenția Servicii Publice avertizează cetățenii că aceste mesaje reprezintă o schemă de fraudă.

„Persoanele care oferă astfel de servicii solicită bani și datele programării oficiale, cum ar fi codul sau linkul, susținând că pot găsi locuri libere și modifica data examenului. Nu transmiteți date personale sau datele programării unor persoane necunoscute și nu transferați bani în conturi neoficiale”, au explicat reprezentanții instituției, scrie zdg.md.

Agenția Servicii Publice recomandă cetățenilor să verifice informațiile exclusiv pe site-ul oficial și să se adreseze autorităților competente dacă sunt contactați de persoane care promit programări contra cost.