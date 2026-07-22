Cetățenii a două țări africane pot intra în Moldova fără viză.

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a publicat lista oficială a țărilor din lume, inclusiv africane, ale căror cetățeni pot intra fără viză în 2026.

Conform regulilor publicate, cetățenii țărilor care îndeplinesc criteriile stabilite pot intra și se pot afla în Moldova pentru o perioadă determinată fără a obține în prealabil o viză, transmite logos-pres.md.

În această listă se regăsesc doar două țări africane: Republica Mauritius și Republica Insulele Seychelles, notează portalul nigerian legit.ng. Acestea sunt state insulare din Oceanul Indian, care au relații diplomatice și turistice solide cu numeroase țări din lume.

Mauritius și Insulele Seychelles apar regulat în listele internaționale ale țărilor cu regim de intrare fără viză, în parte datorită guvernării stabile și populației relativ mici. Astfel, deținătorii pașapoartelor obișnuite ale oricăreia dintre aceste două țări insulare pot intra în Moldova fără a vizita în prealabil ambasada sau consulatul moldovean.

Ce înseamnă acest lucru pentru ceilalți călători africani?

Ministerul Afacerilor Externe al Moldovei a publicat, de asemenea, o listă separată a țărilor ale căror cetățeni nu au dreptul să intre fără viză.

Aceasta înseamnă că majoritatea cetățenilor țărilor africane, inclusiv Nigeria, Ghana, Kenya, Africa de Sud și Egipt, trebuie să solicite o viză înainte de a călători în Moldova.

Călătorii africani din țările care nu sunt incluse în listă trebuie să parcurgă procedura standard de obținere a vizei prin intermediul reprezentanțelor diplomatice ale Moldovei înainte de vizita planificată în țară.