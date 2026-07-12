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12 Iulie 2026, 08:25
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Cetățeanul moldovean, mobilizat în Forțele Armate ale Ucrainei, s-a întors acasă

Cetățeanul moldovean, mobilizat în Forțele Armate ale Ucrainei, s-a întors acasă. Anunțul a fost făcut de deputata Partidului „Democrația Acasă”, Ana Țurcan, pe rețelele de socializare.

Cetățeanul moldovean, mobilizat în Forțele Armate ale Ucrainei, s-a întors acasă.
Cetățeanul moldovean, mobilizat în Forțele Armate ale Ucrainei, s-a întors acasă.

Ana Țurcan a înregistrat un mesaj video împreună cu Vasile Ucrainciuc, declarând că, după multe luni, el a ajuns în sfârșit acasă.

„Vasile a reușit să se întoarcă acasă, și nu datorită Ministerului nostru de Externe sau ambasadorului, ar trebui să vă fie rușine, ci datorită oamenilor curajoși, propriului său curaj, credinței în sine și dragostei pentru familie și țară”, a declarat Țurcan.

După revenire, Ucrainciuc, împreună cu apărătorii drepturilor omului și politicienii, a vizitat Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Acolo a predat o copie a pașaportului și a cerut să i se înregistreze oficial intrarea în Moldova.

În același timp, reprezentanții opoziției au îndemnat autoritățile să nu creeze obstacole pentru Ucrainciuc la perfectarea documentelor. Ei au subliniat că atenția sporită a polițiștilor de frontieră trebuie să fie îndreptată către străini, nu către cetățenii care se întorc acasă.

Reamintim că anterior s-a raportat că cetățeanul moldovean Vasile Ucrainciuc, care deține și cetățenia ucraineană și a fost mobilizat în armata ucraineană în aprilie 2026, era dat dispărut după participarea la o misiune de luptă în regiunea Donețk.

Ulterior, Ministerul de Externe al Moldovei a anunțat că Ucrainciuc este în viață.

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