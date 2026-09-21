21 Septembrie 2026, 15:04
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Cetățean ucrainean condamnat pentru escrocherie, expulzat din Moldova.
Cetățean ucrainean condamnat pentru escrocherie, expulzat din Moldova
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a asigurat îndepărtarea forțată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova a unui cetățean ucrainean, după ce acesta și-a ispășit pedeapsa pentru escrocherie.
Angajații IGM au preluat cetățeanul străin din instituția penitenciară nr. 13 și l-au escortat până la punctul de trecere a frontierei de stat „Leușeni”, unde a fost executată decizia de expulzare emisă de instanța de judecată.
De asemenea, acestuia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.
IGM va continua să întreprindă măsuri pentru asigurarea respectării legislației în domeniul migrației și al regimului de ședere a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.
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