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21 Septembrie 2026, 15:04
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Cetățean ucrainean condamnat pentru escrocherie, expulzat din Moldova

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a asigurat îndepărtarea forțată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova a unui cetățean ucrainean, după ce acesta și-a ispășit pedeapsa pentru escrocherie.

Cetățean ucrainean condamnat pentru escrocherie, expulzat din Moldova.
Cetățean ucrainean condamnat pentru escrocherie, expulzat din Moldova.

Angajații IGM au preluat cetățeanul străin din instituția penitenciară nr. 13 și l-au escortat până la punctul de trecere a frontierei de stat „Leușeni”, unde a fost executată decizia de expulzare emisă de instanța de judecată. 

De asemenea, acestuia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

IGM va continua să întreprindă măsuri pentru asigurarea respectării legislației în domeniul migrației și al regimului de ședere a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova.

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