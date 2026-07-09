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9 Iulie 2026, 19:13
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Cetățean nigerian aflat ilegal în Moldova, expulzat din țară

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a expulzat din Republica Moldova un cetățean nigerian în vârstă de 46 de ani.

Cetățean nigerian aflat ilegal în Moldova, expulzat din țară.
Cetățean nigerian aflat ilegal în Moldova, expulzat din țară.

Bărbatul a fost identificat ca fiind pe teritoriul țării ilegal. Autoritățile au decis returnarea acestuia sub escortă, transmite igm.gov.md.

Inspectoratul General pentru Migrație continuă să aplice măsurile prevăzute de lege pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale a cetățenilor străini, asigurând respectarea regimului de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.

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