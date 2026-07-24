Cetățean moldovean în Rusia, condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj.

Un cetățean moldovean a fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare de maximă securitate, după ce o instanță l-a găsit vinovat de spionaj.

Decizia a fost menținută de Curtea de Apel din Moscova, informează publicația rusă Mediazona, transmite rupor.md.

Este vorba despre Eugen Cijene, în vârstă de 26 de ani. Sentința a fost pronunțată de instanța din Moscova în februarie, iar el se află în arest din 28 noiembrie 2024.

Autoritățile ruse nu au dezvăluit detalii despre acuzațiile aduse cetățeanului moldovean. Procesul judiciar a avut loc cu ușile închise.

După decizia instanței de apel, Eugen Cijene și avocații săi nu au făcut declarații publice.