Cetățean indian, expulzat din R. Moldova după ce a trecut ilegal frontiera.

Un cetățean al Indiei, în vârstă de 25 de ani, a fost îndepărtat sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce a traversat ilegal frontiera de stat spre România.

Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație (IGM), măsura a fost aplicată astăzi, 29 iunie 2026, transmite stiri.md.

Pentru executarea îndepărtării, străinul a fost plasat în custodie publică. Ulterior, acesta a fost returnat sub escortă în țara de origine.

Totodată, pentru încălcarea comisă, cetățeanului străin i-a fost instituită interdicția de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

Inspectoratul General pentru Migrație atenționează că cetățenii străini care încearcă să traverseze sau traversează ilegal frontiera de stat, precum și persoanele care încalcă regimul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, vor fi supuse măsurilor de returnare forțată, conform legislației în vigoare.