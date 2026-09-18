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18 Septembrie 2026, 21:03
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Cetățean georgian, expulzat din Moldova după executarea pedepsei pentru furt

Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) a asigurat îndepărtarea forțată sub escortă de pe teritoriul Republicii Moldova a unui cetățean georgian, după ce acesta și-a ispășit pedeapsa pentru comiterea unui furt.

Cetățean georgian, expulzat din Moldova după ispășirea pedepsei pentru furt.
Cetățean georgian, expulzat din Moldova după ispășirea pedepsei pentru furt.

Angajații IGM l-au preluat pe cetățeanul străin din instituția penitenciară din Brănești și l-au escortat până la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”, unde a fost executată măsura de îndepărtare a acestuia, dispusă prin hotărâre judecătorească.

Totodată, acestuia i-a fost interzisă intrarea în Republica Moldova pentru o perioadă de cinci ani.

IGM va continua să întreprindă măsuri pentru asigurarea respectării legislației în domeniul migrației și a regulilor de ședere a cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova.

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