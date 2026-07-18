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18 Iulie 2026, 13:45
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Cetățean din Tadjikistan, expulzat din Moldova cu interdicție de intrare pentru trei ani

Pe 16 iulie, angajații Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au executat decizia de expulzare a unui cetățean al Republicii Tadjikistan, în vârstă de 36 de ani, care a încălcat regulile de ședere în Republica Moldova.

Cetățean din Tadjikistan, expulzat din Moldova cu interdicție de intrare pentru trei ani.
Cetățean din Tadjikistan, expulzat din Moldova cu interdicție de intrare pentru trei ani.

Potrivit informațiilor, anterior cetățeanul străin a fost sancționat contravențional pentru încălcarea regimului de ședere în Moldova, precum și pentru desfășurarea activității lucrative fără drept de ședere.

Acestuia i-a fost înmânată o decizie de returnare cu interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de trei ani, însă nu a respectat cerința de a părăsi voluntar țara. Bărbatul a fost reținut și expulzat.

IGM a declarat că va continua să aplice măsurile prevăzute de legislație pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și pentru controlul respectării de către cetățenii străini a regulilor de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.

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