Cetățean din Tadjikistan, expulzat din Moldova cu interdicție de intrare pentru trei ani.

Pe 16 iulie, angajații Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au executat decizia de expulzare a unui cetățean al Republicii Tadjikistan, în vârstă de 36 de ani, care a încălcat regulile de ședere în Republica Moldova.

Potrivit informațiilor, anterior cetățeanul străin a fost sancționat contravențional pentru încălcarea regimului de ședere în Moldova, precum și pentru desfășurarea activității lucrative fără drept de ședere.

Acestuia i-a fost înmânată o decizie de returnare cu interdicția de a intra pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de trei ani, însă nu a respectat cerința de a părăsi voluntar țara. Bărbatul a fost reținut și expulzat.

IGM a declarat că va continua să aplice măsurile prevăzute de legislație pentru prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum și pentru controlul respectării de către cetățenii străini a regulilor de ședere pe teritoriul Republicii Moldova.