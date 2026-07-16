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16 Iulie 2026, 11:45
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Cerșetori care foloseau copii pentru a strânge bani, depistați la Botanica

Angajații poliției sectorului Botanica au intervenit în mai multe cazuri de cerșetorie, identificând șase persoane cu vârste între 25 și 68 de ani.

Cerșetori care foloseau copii pentru a strânge bani, depistați la Botanica.
Cerșetori care foloseau copii pentru a strânge bani, depistați la Botanica.

Potrivit datelor forțelor de ordine, trei dintre aceștia au folosit copii minori pentru a aduna bani de la șoferi pe carosabil.

Pentru a preveni posibile accidente rutiere și a asigura siguranța participanților la trafic, polițiștii au scos aceste persoane de pe carosabil și au documentat încălcările.

În privința tuturor celor șase persoane a fost inițiat un proces administrativ conform legislației în vigoare. De asemenea, autoritățile competente au fost informate pentru a evalua situația copiilor minori.

Poliția a subliniat că cerșetoria pe drum reprezintă un pericol atât pentru cerșetori, cât și pentru șoferi. Utilizarea copiilor în astfel de scopuri a fost calificată de forțele de ordine drept o încălcare deosebit de gravă, care necesită intervenția serviciilor specializate.

Cetățenii sunt îndemnați să nu încurajeze acest fenomen oferind bani. Dacă observați persoane, în special copii, care merg printre mașini și cer bani, trebuie să anunțați imediat la numărul serviciului de urgență 112.

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