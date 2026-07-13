Cerințele privind termenele de executare a contractelor de achiziții publice au fost înăsprite.

Termenul de executare a contractului de achiziții publice nu poate depăși data stabilită în acesta. Contractantul are dreptul să îl modifice numai în cazul în care acest lucru s-a întâmplat fără vina sa.

În contractele de antrepriză, precum și în cele privind achizițiile publice de servicii de proiectare, trebuie să se precizeze în mod obligatoriu că termenul de executare a acestora nu poate depăși data indicată în contract, scrie logos-pres.md.

Dispoziția corespunzătoare a fost introdusă în cadrul normativ al achizițiilor publice de către Ministerul Finanțelor. Modificările în ordinul instituției privind aprobarea documentației standard pentru efectuarea achizițiilor publice de lucrări au fost publicate și au intrat în vigoare.

În special, au fost aduse modificări la două anexe ale documentului (25 și 26). De asemenea, a fost modificată dispoziția conform căreia termenul de executare a contractului nu poate depăși perioada prevăzută în anunțul de participare la achiziție. În cazul organismelor bugetare, data finalizării lucrărilor nu trebuie să depășească angajamentele bugetare prevăzute de legea/decizia privind bugetul.

Dacă întârzierea a avut loc fără vina antreprenorului, termenul de execuție a lucrărilor poate fi prelungit sau suspendat. Modificarea graficului este aprobată de părțile contractului, dacă motivele întârzierii lucrărilor sunt cauzate de beneficiar, din cauza unei situații neprevăzute, influenței factorilor climatici sau dezastrelor naturale.

Reamintim că, în cazul depășirii termenelor stabilite pentru executarea lucrărilor, contractele prevăd posibilitatea rezilierii acestora și aplicarea penalităților.