Cerințele legislației muncii pentru angajatori vor fi relaxate.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării propune modificările respective în cadrul unui pachet de amendamente la Codul Muncii. Acestea vizează reducerea reglementării excesive a mediului de afaceri.

Așadar, în cazul aprobării amendamentelor propuse, pregătirea și modificarea statului de personal al organizației vor fi transferate din categoria obligațiilor în categoria drepturilor angajatorului. Acesta va putea stabili perioada de probă și pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani, transmite logos-pres.md.

Mai puține obligații privind informarea angajaților

Se restrânge și cercul obligațiilor angajatorilor privind informarea angajaților. În special, nu va mai fi obligatoriu să informeze despre schimbarea proprietarului întreprinderii.

Proprietarii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) nu vor fi obligați să furnizeze angajaților informații sau să organizeze consultări, dacă o astfel de obligație nu este prevăzută în contractul colectiv de muncă. Angajații subiecților IMM vor primi informații despre condițiile de muncă la angajare sau la transferul pe o altă funcție, precum și despre contractul colectiv de muncă, regulamentele interne ale organizației și altele, doar la cerere scrisă.

Angajatorului i se va acorda dreptul de a concedia un angajat care lucrează de acasă sau remote, dacă acesta nu a lucrat, fără motive întemeiate, cel puțin 4 ore consecutive într-o zi de muncă de opt ore. Programul de lucru în schimburi va putea fi comunicat angajaților cu cel puțin 7 zile înainte de intrarea în vigoare.

În prezent, această perioadă este de 14 zile. Durata maximă a orelor suplimentare la inițiativa angajatorului va crește de la 240 de ore la 416 ore pe an calendaristic, printre altele.

Consultările privind proiectul se desfășoară până la 23 iulie.