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radiochisinau.md logoradiochisinau
3 Iulie 2026, 20:32
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Cerere de strămutare în dosarul „Eurasia”. Examinarea cauzei, suspendată până la decizia CSJ

Examinarea dosarului în care Serviciul de Informații și Securitate solicită declararea organizației „Eurasia” drept extremistă a fost suspendată.

Cerere de strămutare în dosarul „Eurasia”. Examinarea cauzei, suspendată până la decizia CSJ.
Cerere de strămutare în dosarul „Eurasia”. Examinarea cauzei, suspendată până la decizia CSJ.

Aceasta după ce reprezentanții organizației au depus o cerere de strămutare a cauzei de la Curtea de Apel Centru, transmite radiochisinau.md.

Cererea urmează să fie examinată de Curtea Supremă de Justiție, singura instanță competentă să decidă dacă procesul va continua la aceeași instanță sau va fi transferat la o altă curte. Reprezentanții „Eurasia”, au solicitat strămutarea pe motiv că nu au încredere în imparțialitatea judecătorilor instanței care examinează cauza.

La ședința de vineri urmau să înceapă pledoariile finale, după ce cercetarea judecătorească a fost încheiată. Însă, odată cu depunerea cererii de strămutare, examinarea dosarului a fost suspendată.

Nu este pentru prima dată când examinarea dosarului este întreruptă.

Anterior, procesul a fost pus pe pauză, după ce reprezentanții organizației „Eurasia” au ridicat o excepție de neconstituționalitate, contestând mai multe prevederi din Legea privind combaterea activității extremiste și din Legea cu privire la Serviciul de Informații și Securitate, invocate de SIS în proces. Curtea Constituțională a declarat ulterior sesizarea inadmisibilă, iar cauza a fost retransmisă instanței pentru continuarea examinării. Totodată, reprezentanții „Eurasia” au mai solicitat și recuzarea întregului complet de judecată, însă demersul a fost respins.

La inițierea procesului de judecată, SIS nu a oferit detalii, însă „Eurasia” este vizată într-un raport al instituției despre imixtiunea externă în procesele electorale din 2024. Documentul indică faptul că influența străină asupra Republicii Moldova s-a exercitat prin „platforme, agenți de influență și instrumente tipice unei imixtiuni hibride”, printre care entitatea „Eurasia”, Blocul „Victorie” și grupul criminal organizat „Șor”, susținut de pers

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