Cercetare: Moldova, un hub de capital uman tânăr pentru România.

Republica Moldova este un hub de capital uman tânăr pentru România. Acest lucru este susținut de rezultatele cercetării Diaspora Sentiment 2026, publicate marți, 28 iulie.

O atenție deosebită în cadrul cercetării este acordată cetățenilor Republicii Moldova. Autorii numesc țara un hub de capital uman tânăr pentru România: 49% dintre respondenții moldoveni se încadrează în generația Z, vârsta lor medie este de 31 de ani, iar ponderea persoanelor inactive din punct de vedere economic ajunge la 38%, cu 17% mai mult decât valoarea medie. Potrivit cercetătorilor, acest grup poate fi atras prin intermediul produselor bancare disponibile din străinătate, precum și prin programe de stagii, transmite economica.net.

În raportul de cercetare se mai menționează că șase din zece români care trăiesc în străinătate (61%) au investit deja în România — prin achiziția de locuințe, ajutor financiar acordat rudelor sau prin alte modalități. În același timp, 70% nu intenționează să revină în țară în următoarele 12 luni.

Potrivit cercetării, fiecare diasporă are particularitățile sale. Astfel, românii din Germania investesc în România mai des decât alții — acest lucru l-au făcut 71% dintre cei chestionați, iar 44% oferă în mod regulat sprijin financiar familiilor lor.

Diaspora din Marea Britanie se caracterizează prin cel mai înalt statut economic: 29% dintre respondenți ocupă funcții de conducere sau își desfășoară propria afacere, 62% au studii superioare, iar 46% câștigă peste 3000 de euro pe lună.

Autorii cercetării mai notează că pentru fiecare țară sunt necesare strategii financiare diferite. În Italia, prioritatea este păstrarea patrimoniului, în Germania — predictibilitatea instrumentelor financiare, în Spania sunt căutate bunurile care provoacă nostalgie față de țara de origine, iar în Marea Britanie cea mai mare importanță o are randamentul investițiilor.

În general, printre românii care trăiesc în străinătate, 44% lucrează în baza unui contract de muncă, iar 23% sunt conducători sau antreprenori.

Autorii cercetării consideră că aceste date deschid oportunități atât pentru companiile care se confruntă cu lipsă de personal, cât și pentru instituțiile financiare, care pot oferi diasporei produse bancare speciale, programe de economisire și alte instrumente pentru consolidarea legăturilor cu România.

Cercetarea „Diaspora Sentiment 2026” a fost realizată în rândul a 2.000 de respondenți cu vârste între 18 și 65 de ani, care locuiesc în afara României cel puțin șapte luni pe an.