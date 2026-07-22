Centrul Național Anticorupție efectuează 30 de percheziții în dosarul falsificării licitațiilor.

Percheziții ample în mai multe localități din Moldova. Centrul Național Anticorupție investighează o schemă de falsificare a licitațiilor cu un prejudiciu de peste 14 milioane de lei.

Potrivit informațiilor, angajații Centrului Național Anticorupție efectuează aproximativ 30 de percheziții în mai multe localități din țară, în cadrul unui dosar penal privind abuzul de serviciu și obținerea frauduloasă a fondurilor externe. Potrivit instituției, prejudiciul preliminar depășește 14,5 milioane de lei.

Potrivit CNA, acțiunile de urmărire penală se desfășoară față de mai mulți agenți economici și funcționari publici. Conform anchetei, începând cu anul 2020, un reprezentant al unei companii care se ocupă cu proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a creat o schemă de corupție prin care anumite companii primeau avantaje la desfășurarea licitațiilor publice finanțate din fonduri externe.

Ancheta arată că în documentația tehnică și cea de concurs pentru achizițiile publice cerințele erau formulate astfel încât să corespundă exclusiv produselor unui anumit furnizor. Aceste acțiuni, potrivit organelor de drept, au fost coordonate în prealabil pentru a asigura câștigarea licitațiilor de către companii prestabilite, finanțate din surse externe.

Ca rezultat, conform CNA, beneficiarii statului achiziționau materiale și echipamente la prețuri care depășeau cele ce puteau fi obținute în condiții reale de concurență.

Potrivit estimărilor instituției, prejudiciul adus bugetului de stat și fondurilor externe destinate realizării proiectelor de infrastructură în domeniul alimentării cu apă și canalizării a fost de 14.544.504,11 lei.

În urma perchezițiilor, trei persoane au fost reținute pentru 72 de ore și plasate în izolatorul CNA. Alte șapte persoane au fost recunoscute ca suspecți și se află sub urmărire penală în stare de libertate.