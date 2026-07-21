Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Moldova renunță gradual la tehnologia 3G.

Orange Moldova a inițiat procesul de închidere graduală, pe zone geografice, a rețelei 3G pe teritoriul Republicii Moldova.

Procesul se va desfășura etapizat, cu încetarea completă a prestării serviciilor în această tehnologie până la finele anului 2027, scrie mold-street.com.

Operatorul susține că această măsură face parte din strategia de modernizare și optimizare a infrastructurii de comunicații electronice.

„Prin retragerea graduală a tehnologiei 3G, compania își va concentra resursele și investițiile asupra dezvoltării tehnologiilor mobile noi, mai eficiente și mai adaptate nevoilor actuale de conectivitate ale utilizatorilor”, precizează Orange Moldova.

Compania, care este cel mai mare jucător pe piaţa telefoniei mobile, menționează că procesul va fi implementat treptat, astfel încât impactul asupra utilizatorilor să fie gestionat cu atenție, susținând că va întreprinde „toate măsurile necesare pentru a asigura o tranziție lină către tehnologiile alternative disponibile”.

Deocamdată, ceilalţi doi operatori nu au anunțat când vor demara renunțarea la vechea tehnologie 3G. Amintim că licențele celor trei operatori de telefonie mobilă din Republica Moldova, pentru benzile de frecvență 3G, au fost extinse acum trei ani cu încă 6 ani, până la finele anului 2029.

Închiderea reţelelor 3G este un proces în derulare la nivel internaţional, prin care operatorii de telecomunicaţii urmăresc să răspundă mai bine nevoilor actuale de conectivitate, migrând în acelaşi timp către tehnologii mai eficiente şi cu un impact mai mic asupra mediului înconjurător.

În Europa operatorii de telecomunicații elimină treptat rețelele 2G și 3G, iar această dezactivare – inițiată în anul 2024 – va continua până în 2029, conform unui calendar specific fiecărui operator, țară cu țară.

Lansată acum mai bine de 20 de ani, utilizarea reţelei 3G a scăzut semnificativ, majoritatea clienţilor alegând beneficiile reţelei 4G/LTE sau performanţa şi viteza oferite de 5G.