Cel de-al șaselea candidat la funcția de director general al TRM, exclus din concurs.

Dumitru Vieru, cel de-al șaselea candidat înscris în cursa pentru șefia „Teleradio-Moldova” (TRM), a fost exclus din concurs.

Membrii Consiliului de Supraveghere al TRM au decis să respingă dosarul, după ce au constatat că acesta nu conținea toate documentele prevăzute în regulamentul concursului, transmite noi.md cu referire la moldova1.md.

Decizia a fost luată de către Consiliul de Supraveghere al TRM, convocat în ședință pe 16 iulie.

„Consiliul de Supraveghere exclude din concurs candidatul Vieru Dumitru, pe motiv că dosarul depus nu întrunește trei cerințe prevăzute în regulamentul pentru concurs. Lipsesc o referință profesională, declarația privind lipsa antecedentelor penale nestinse și declarația pe propria răspundere că nu a fost testat de Centrul Național Anticorupție privind integritatea profesională”, se arată în decizia Consiliului de Supraveghere al TRM.

Consiliul de Supraveghere al TRM va desfășura vineri, 17 iulie, proba interviului pentru cei patru candidați admiși la concurs - Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptanaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Ședința va avea loc cu ușile închise.