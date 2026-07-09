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ipn
9 Iulie 2026, 15:39
13 253
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CEDO cere explicații în cauza jurnalistei Julieta Savițchi împotriva Republicii Moldova

CEDO a cerut Guvernului explicații în cauza jurnalistei Julieta Savițchi, care acuză lipsa unei investigații eficiente a unui incident în care a fost lipsită de libertate de angajații unei companii private de pază.

CEDO cere explicații în cauza jurnalistei Julieta Savițchi împotriva Republicii Moldova.
CEDO cere explicații în cauza jurnalistei Julieta Savițchi împotriva Republicii Moldova.

CEDO urmează să examineze dacă autoritățile au încălcat dreptul la libertate și la siguranță, transmite IPN.

Potrivit Asociației Promo-LEX, care o reprezintă pe jurnalistă, incidentul a avut loc în aprilie 2018, când Julieta Savițchi documenta bunurile fostului deputat Constantin Țuțu. În timp ce filma de pe un drum public mai multe locuințe pentru a stabili care dintre ele aparține politicianului, aceasta susține că a fost oprită de un agent de pază înarmat, care i-a cerut să oprească filmarea.

Ulterior, la fața locului au ajuns și alți angajați ai companiei private de pază, care, potrivit reclamantei, au împiedicat-o să plece timp de aproximativ 40 de minute și i-au cerut să predea înregistrările video. În acest interval, jurnalista a alertat poliția și presa, și abia după intervenția oamenilor legii a putut părăsi zona. Promo-LEX precizează că în urma incidentului, aceasta a suferit un atac de panică și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Ulterior, jurnalista a depus o plângere, iar procurorii au inițiat urmărirea penală în mai 2018. Totuși, cauza a fost clasată câteva luni mai târziu, pe motiv că nu întrunește elementele unei infracțiuni. Soluția a fost menținută ulterior atât de judecătorul de instrucție, cât și de Curtea de Apel Chișinău. În cererea adresată CEDO, Julieta Savițchi invocă încălcarea dreptului la libertate și la siguranță, a libertății de exprimare și a dreptului la un remediu efectiv.

Curtea de la Strasbourg a adresat Guvernului Republicii Moldova patru întrebări, solicitând explicații privind modul în care autoritățile au investigat cazul și dacă statul și-a îndeplinit obligația de a proteja activitatea jurnalistică. Executivul urmează să prezinte observațiile sale privind admisibilitatea și fondul cauzei, după care reclamanta va avea posibilitatea să răspundă.

Sursă
ipn
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