Ceban: Moldova va plăti cel mai mare preț pentru gaz din Europa.

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat decizia noului Guvern de a majora semnificativ prețurile la gazele naturale.

Potrivit primarului general, Moldova riscă să se confrunte cu cele mai mari tarife din Europa din cauza lipsei unor măsuri strategice și tactice din partea autorităților, scrie rupor.md.

Potrivit lui Ceban, deciziile săptămânii trecute afectează direct locuitorii municipiului și ai întregii țări. Primarul Capitalei a subliniat gravitatea problemei, menționând povara financiară asupra populației.

„Moldova va plăti cel mai mare tarif din Europa, din nou pentru că nu s-a făcut nimic nici din punct de vedere strategic, nici tactic, nici din alte considerente”, a declarat primarul.

Edilul a mai subliniat că situația creată duce la plăți nejustificate din partea cetățenilor obișnuiți.

„Diverse firme, intermediari se îmbogățesc pe seama fiecărui locuitor al acestui oraș și al localităților din țară. Ceea ce se întâmplă este foarte grav”, a adăugat el.

Anterior, pe 24 iulie, reprezentanții opoziției au organizat un protest în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) împotriva solicitării Energocom de majorare a tarifului la gazul natural. Participanții la protest au cerut regulatorului să nu aprobe noile prețuri și au solicitat organizarea unor audieri parlamentare înainte de luarea unei decizii.

Menționăm că anterior prim-ministrul Moldovei, Vasile Tofan, a îndemnat Energocom să înceapă deja achiziția gazului pentru iarnă, amintind că 60% din tarif depinde de prețul gazului pe piețele internaționale, iar autoritățile moldovenești nu pot influența acest lucru.

„Putem aștepta și spera că prețul gazului va scădea, dar o decizie responsabilă este încheierea treptată a contractelor pentru perioada rece. Prețul poate scădea, dar poate și crește. Statul nu trebuie să încerce să ghicească”, a declarat Tofan, adăugând că autoritățile vor analiza posibilitatea reducerii cheltuielilor pentru transport, distribuție și facturare, care constituie aproximativ 40% din tarif.

Între timp, ANRE a decis să satisfacă aproape în totalitate solicitarea întreprinderii de stat Energocom privind majorarea tarifului la gaz cu 45%. Astfel, tariful poate crește de la 14,42 lei la 20,30 lei pe metru cub, TVA inclus (față de cei 20,93 lei solicitați de Energocom).

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a anunțat că tarifele la gazul natural din Moldova pot fi revizuite o dată la trei luni — atât în creștere, cât și în scădere în funcție de situația de pe piețele internaționale. În plus, autoritățile pot uni întreprinderile de distribuție a gazului într-o singură companie pentru a reduce cheltuielile. Directorul interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, a confirmat pe 23 iulie că conducerea companiei susține această inițiativă de creare a unei structuri unice în cadrul Moldovagaz.