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rupor.md logorupor
24 Septembrie 2026, 13:06
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Ceban, despre situația de pe Nistru: Stația de captare a apei funcționează ca de obicei

Stația de captare a apei din Vadul lui Vodă continuă să funcționeze în regim normal, în pofida nivelului persistent scăzut al apei în Nistru.

Ceban, despre situația de pe Nistru: Stația de captare a apei funcționează ca de obicei.
Ceban, despre situația de pe Nistru: Stația de captare a apei funcționează ca de obicei.

Întreaga infrastructură a obiectivului funcționează, a comunicat primarul Chișinăului, Ion Ceban.

„Nistrul, situația de ieri. Din primăvară, pe parcursul verii și acum — aceeași situație la stația de captare a apei din Vadul lui Vodă. Toată vara, stația de captare a apei a funcționat în regim obișnuit și funcționează la fel și acum”, a declarat Ion Ceban, citat de rupor.md.

Potrivit acestuia, deocamdată nu a fost necesară pornirea suplimentară a pompelor sau a altor instalații montate la stație pe parcursul verii.

„Nu a fost necesar să pornim suplimentar nicio pompă și nicio instalație pe care le-am montat pe parcursul verii. Toată infrastructura funcționează”, a menționat primarul.

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