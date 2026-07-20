Ceban, despre poluarea râului Bâc: Este un fake lansat de trolii de Internet.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a negat informațiile despre deversările ilegale în râul Bîc, apărute pe rețelele sociale pe 19 iulie.

Potrivit autorităților municipale, experții trimiși la fața locului nu au descoperit nimic, iar astfel de publicații au fost numite „false”, răspândite de „câțiva troli”, scrie rupor.md.

În declarația sa oficială, Ion Ceban a menționat: „Este un fake, răspândit de câțiva troli, iar experții nu au descoperit nimic la fața locului”. Primarul a adăugat că, în cazul unor deversări reale, responsabil trebuie să fie Ministerul Mediului, nu primăria sau Apă-Canal Chișinău.

Potrivit lui Ceban, astfel de mesaje sunt promovate pentru a „distrage atenția oamenilor de la problemele reale”, cum ar fi creșterea prețurilor, costul gazului, „reformele dăunătoare și exodul tinerilor”.

Reacția publică a primarului a urmat după publicarea pe rețelele de socializare a fotografiilor și materialelor video în care locuitorii orașului au surprins schimbarea culorii apei în râul Bâc pe 19 iulie.