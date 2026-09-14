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rupor.md logorupor
14 Septembrie 2026, 20:51
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Ceban: De încălzire și de agentul termic din Capitală răspunde Termoelectrica

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a respins categoric acuzațiile potrivit cărora primăria împiedică furnizarea căldurii în blocurile locative.

Ceban: De încălzire și de agentul termic din Capitală răspunde Termoelectrica.
Ceban: De încălzire și de agentul termic din Capitală răspunde Termoelectrica.

Autoritățile Capitalei au început pregătirile pentru perioada de iarnă, acordând o atenție deosebită instituțiilor sociale și logisticii în cazul unor condiții meteo extreme.

Acest lucru a fost declarat de primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a subliniat că principalele priorități ale orașului rămân grădinițele, spitalele și școlile, transmite rupor.md.

Edilul capitalei a amintit de condițiile meteo dificile din iarna trecută și a cerut serviciilor de profil să fie pe deplin pregătite.

„Timp de aproape trei luni a plouat, a nins fără încetare, a fost polei, iar temperatura a oscilat de la minus la plus de mai multe ori pe zi”, a menționat Ceban, dispunând actualizarea protocoalelor de intervenție și completarea integrală a stocurilor de tehnică și materiale.

O parte semnificativă a declarației sale primarul a consacrat-o criticilor dure la adresa furnizorului de energie termică. Edilul a respins categoric acuzațiile potrivit cărora Primăria ar împiedica furnizarea căldurii în blocurile locative.

„Pentru încălzire și agentul termic în Capitală este responsabilă Termoelectrica, nu Primăria Chișinău. Destul cu această samavolnicie și haos. S-au supărat că le-am atras atenția asupra lucrărilor executate prost, atunci când ei sapă tot orașul imediat după reparațiile noastre. Acum încearcă să spună că în unele clădiri nu va fi căldură, deoarece Primăria nu permite”, a declarat Ion Ceban.

Edilul a subliniat că lucrările planificate ale întreprinderilor trebuie coordonate strict și din timp cu municipalitatea, nu ulterior. Totodată, el a adăugat că orașul nu va bloca remedierea unor situații reale de avarie.

Ceban a precizat, de asemenea, rolul unei alte întreprinderi — „Apă-Canal Chișinău”, menționând că aceasta asigură cu căldură mai puțin de 5% din populația municipiului, iar sarcina sa principală rămâne furnizarea neîntreruptă a apei potabile.

Edilul capitalei a prognozat, de asemenea, o creștere inevitabilă a costului încălzirii pentru consumatorii finali. Potrivit lui, pe fundalul prețurilor deja majorate la gaze și energie electrică în regiuni, costul gigacaloriei la Chișinău va crește, chiar dacă tarifele la resursele energetice vor rămâne pur și simplu la nivelul actual.

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