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unimedia.info logounimedia
3 August 2026, 15:18
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Ceban: Cele 14 motopompe aflate în rezerva de stat sunt nefuncționale

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței de astăzi a serviciilor municipale că 14 motopompe aflate în rezervă la stația de captare a apei s-au dovedit defecte din cauza lipsei unor piese de schimb importante.

Ceban: Cele 14 motopompe aflate în rezerva de stat sunt nefuncționale.
Ceban: Cele 14 motopompe aflate în rezerva de stat sunt nefuncționale.

Potrivit acestuia, după numeroase încercări, a reușit să pornească doar una dintre ele, transmite unimedia.info.

„În ceea ce privește motopompele, pentru care, desigur, mulțumim, una dintre ele se află la stația de captare deja de patru zile. Guvernul și, nemijlocit, domnul prim-ministru știu că toate cele 14 motopompe din rezerva de stat nu sunt funcționale, deoarece le lipsesc elemente importante.

Ieri, după a 32-a tentativă, una dintre acestea a fost pusă în funcțiune. Am informat imediat Guvernul despre acest lucru.

I-am recomandat domnului prim-ministru să inițieze o anchetă de serviciu și să concedieze persoanele responsabile de achiziții și de coordonarea acestor procese.

Este un lucru simplu pe care l-am transmis: echipamentele trebuie puse în funcțiune atunci când este nevoie de ele, nu să constatăm că sunt nefuncționale în momentul în care avem cea mai mare nevoie”, a declarat Ion Ceban.

Aminitim, că cu o zi înainte, Guvernul a anunțat că va aloca Chișinăului motopompe în contextul amenințării unei crize de apă pe Nistru.

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