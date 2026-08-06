Ceban: Alimentarea cu apă a Chișinăului este asigurată. Apă va fi la robinet 24 din 24.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, anunță că au fost finalizate, practic, toate lucrările de securizare a zonelor de captare și de aprovizionare alternativă cu apă, în contextul îngrijorărilor privind nivelul apei din Nistru.

Potrivit primarului, în ultimele două săptămâni zeci de angajați ai întreprinderilor Apă-Canal Chișinău, Spațiilor Verzi și ai altor servicii municipale au lucrat fără întrerupere pentru a asigura alimentarea neîntreruptă cu apă a Capitalei, transmite realitatea.md.

„Practic, a fost finalizat tot ce este necesar pentru asigurarea securității stației de captare a apei de pe râul Nistru și pentru alimentarea cu apă a Capitalei țării noastre. Vreau să le mulțumesc tuturor colegilor care au fost implicați în această activitate. În Chișinău va fi apă — la robinete 24 de ore din 24”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a precizat că au fost amenajate toate zonele de protecție necesare, iar autoritățile municipale au luat toate măsurile pentru a preveni eventualele probleme legate de alimentarea cu apă.

„Având în vedere că nu putem avea încredere în nimeni, am făcut tot ce a fost posibil din partea noastră și chiar mai mult. Vreau să îndemn oamenii să păstreze calmul și să asigur că am întreprins toate acțiunile necesare. Va fi apă!”, a subliniat Ceban.

Declarațiile au fost făcute pe fondul îngrijorării privind situația nivelului apei în râul Nistru și activitatea stațiilor de captare a apei.