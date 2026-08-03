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ipn.md logoipn
3 August 2026, 21:09
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Ceadîr-Lunga lansează a treia ediție de obligațiuni municipale

Primăria municipiului Ceadîr-Lunga a lansat a treia ediție de obligațiuni municipale, cu ajutorul căreia intenționează să atragă 8 milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare locală.

Ceadîr-Lunga lansează a treia ediție de obligațiuni municipale
Ceadîr-Lunga lansează a treia ediție de obligațiuni municipale

Fondurile vor fi direcționate pentru modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, precum și pentru refacerea infrastructurii rutiere, transmite ipn.md

În cadrul evenimentului privind lansarea celei de-a treia emisiuni de obligațiuni municipale pentru atragerea de investiții, primarul municipiului Ceadîr-Lunga, Anatolii Topal, a declarat că una dintre principalele obiective ale administrației locale este crearea unor condiții mai bune pentru dezvoltarea mediului de afaceri și stimularea apariției de noi locuri de muncă.

Potrivit primarului, fondurile atrase în cadrul acestei emisiuni vor fi investite în infrastructura pentru dezvoltarea antreprenoriatului, modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și refacerea drumurilor locale. Printre proiectele planificate se numără și punerea în funcțiune a unei stații de epurare a apei, construită în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Directorul executiv al centrului independent de analiză „Expert-Grup”, Adrian Lupușor, a menționat că noua emisiune de obligațiuni confirmă încrederea în acest mecanism de finanțare și demonstrează soliditatea administrației locale ca emitent după desfășurarea cu succes a primelor două emisiuni ale Ceadîr-Lungăi.

Consilierul economic superior al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova, Valerian Moraru, a subliniat că experiența anterioară privind emiterea obligațiunilor municipale a demonstrat eficiența acestui instrument prin implementarea unor proiecte concrete și prin respectarea obligațiilor față de investitori. Ambasada va continua să sprijine dezvoltarea acestui mecanism și îndeamnă alte autorități locale să îl utilizeze.

Perioada de subscriere la obligațiuni durează de la 3 până la 17 august, iar valoarea nominală a unei obligațiuni este de 1.000 de lei.

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