CC a declarat neconstituțională lipsa unei proceduri de reabilitare a victimelor represiunilor politice.

Curtea Constituțională a declarat neconstituțională o omisiune legislativă, din cauza căreia victimele represiunilor politice au fost private de o procedură.

Procedura le permitea să obțină anularea sentințelor pronunțate de instanțe în perioada regimului totalitar.

Până când Parlamentul va modifica legislația, Curtea Constituțională (CC) a decis că astfel de cereri trebuie examinate de Curtea Supremă de Justiție în cadrul procedurii de revizuire a cauzei, transmite ipn.md.

Problema a apărut după ce, în 2023, Parlamentul a exclus din Codul de procedură penală posibilitatea contestării sentinței. Totodată, legea privind reabilitarea victimelor represiunilor politice a rămas neschimbată și prevedea în continuare această modalitate de anulare a sentințelor pronunțate de instanțele judecătorești.

Astfel, Curtea Constituțională a constatat existența unei omisiuni legislative. În opinia instanței, excluderea posibilității contestării sentinței, fără instituirea unei alte proceduri, a făcut imposibilă aplicarea mecanismului prevăzut de lege în cazul persoanelor condamnate de instanțe în perioada 7 noiembrie 1917 – 23 iunie 1990.

Potrivit CC, reabilitarea acestor persoane nu se limitează la recunoașterea consecințelor istorice ale represiunilor. Această procedură permite anularea sentinței care, în cazul victimelor represiunilor politice, nu a fost rezultatul unei stabiliri legale a vinovăției, ci o formă de persecutare pentru activități îndreptate împotriva sistemului totalitar.

Până la introducerea de către Parlament a modificărilor necesare, Curtea Supremă de Justiție va examina cererile și demersurile Procuraturii Generale privind anularea unor astfel de sentințe, precum și deciziile Procuraturii Generale prin care a fost refuzată reabilitarea.

Hotărârea Curții Constituționale a fost pronunțată marți, în urma sesizării Procuraturii Generale în cadrul unui dosar aflat pe rolul Judecătoriei Edineț. Instanța a declarat neconstituțională omisiunea legislativă din Legea nr. 246 din 31 iulie 2023. Hotărârea Curții Constituționale este definitivă și intră în vigoare la data adoptării.