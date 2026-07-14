Caz de rabie la o pisică la Dănceni: Satul intră în carantină pentru 30 de zile.

Decizia a fost luată pe baza raportului Centrului Național Sănătatea Animalelor, Plantelor și Siguranța Alimentelor. Pe durata carantinei, în sat vor fi aplicate măsuri speciale pentru prevenirea răspândirii bolii. Satul vecin Suruceni a fost declarat zonă de supraveghere din cauza riscului de răspândire a infecției, transmite protv.md.

Medicii veterinari au început deja vaccinarea gratuită a animalelor de companie. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat că imunizarea se realizează din bugetul de stat.

Proprietarii de animale sunt rugați să asigure accesul echipelor veterinare după verificarea legitimațiilor de serviciu. Locuitorii sunt, de asemenea, îndemnați să raporteze imediat medicilor veterinari sau primăriei cazurile de comportament neobișnuit la animalele de companie sau cele fără stăpân.

În plus, subdiviziunea teritorială a ANSA va efectua verificări în toate gospodăriile unde sunt ținute animale, iar Centrul de Sănătate Publică va organiza activități preventive în rândul populației.

Regimul de carantină a intrat în vigoare din momentul publicării dispoziției corespunzătoare.