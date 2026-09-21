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rupor.md logorupor
21 Septembrie 2026, 12:42
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Câțiva adolescenții au umilit un moldovean fără adăpost în Italia și au postat videoul pe TikTok

În orașul italian Barletta, un grup de adolescenți localnici a umilit un cetățean moldovean în vârstă de 52 de ani, fără adăpost.

Câțiva adolescenții au umilit un moldovean fără adăpost în Italia și au postat videoul pe TikTok.
Câțiva adolescenții au umilit un moldovean fără adăpost în Italia și au postat videoul pe TikTok.

Incidentul a avut un ecou larg după ce agresorii au filmat cele întâmplate cu telefonul mobil și au publicat videoclipul pe rețeaua socială TikTok, însoțindu-și acțiunile cu comentarii lăudăroase, scrie rupor.md.

Potrivit organizației pentru drepturile omului Ambulatorio Popolare, incidentul s-a produs într-un parc din oraș, în timp ce bărbatul dormea pe o bancă. Minorii s-au apropiat de acesta, l-au insultat, au scuturat cenușă de țigară pe fața și în gura lui, râzând zgomotos. Cele întâmplate au fost însoțite de o inscripție cinică: „Buongiorno amore mio, ti addormenti senza salutarmi?" („Bună dimineața, dragostea mea, adormi fără să-ți iei rămas-bun?").

Activiștii menționează că victima, pe nume Cristian, este bine cunoscută de mulți locuitori ai orașului Barletta. El duce un mod de viață liniștit, nu deranjează pe nimeni, iar mulți localnici îi oferă de mult timp ajutorul pe care îl pot acorda.

Cei de la Ambulatorio Popolare au condamnat ferm cele întâmplate, subliniind degradarea morală și atrăgând atenția că problema se află în interiorul societății locale, nu printre migranți. Reprezentanții asociației au declarat că nu vor distribui intenționat înregistrarea video integrală, pentru a nu-l traumatiza și mai mult pe bărbat, însă au transmis toate materialele colectate poliției și serviciilor sociale spre examinare oficială.

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