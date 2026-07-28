Cât costă un borcan de compot? Moldovenii au început sezonul conservelor.

Sezonul compoturilor este în plină desfășurare. În Moldova, un borcan de compot preparat acasă costă, în medie, între 30 și 60 de lei, în funcție de fructele folosite și de volumul recipientului.

Pe lângă fructe, gospodinele trebuie să cumpere zahăr, borcane și capace. În ciuda cheltuielilor suplimentare, multe preferă să facă provizii pentru iarnă, profitând de abundența sezonieră de pe piețe, scrie realitatea.md.

Odată cu apariția recoltei de vară, piețele din țară devin tot mai animate. Caisele, piersicile, prunele și fructele de pădure rămân printre cele mai solicitate produse pentru prepararea compoturilor, gemurilor și altor conserve de casă.

Vânzătorii de la Piața Centrală din Chișinău remarcă o creștere a cererii pe măsură ce se diversifică sortimentul și scad prețurile la unele fructe. Cel mai mult se cumpără prune pentru conservare — prețul acestora este în jur de 10–20 lei pe kilogram.

Caisele se vând cu 15–20 lei pe kilogram, piersicile — cu 20–25 lei. Fructele de pădure sunt mult mai scumpe din cauza volumelor mai mici ale recoltei și a costurilor de recoltare. Un kilogram de coacăze costă 70–90 lei, afinele — aproximativ 120–130 lei, iar murele — 80–100 lei.

Comparativ cu anul trecut, prețurile la fructele sezoniere rămân în general stabile. Cele mai vizibile fluctuații se înregistrează la fructele de pădure, al căror preț depinde de productivitate și cheltuielile de producție. Prunele, caisele și piersicile se vând aproximativ la prețurile din 2023, iar în anumite perioade chiar mai ieftin datorită ofertei mai mari.

Cheltuielile suplimentare sunt legate de achiziția zahărului, borcanelor și capacelor. Un kilogram de zahăr costă în jur de 19 lei. Un borcan de 800 ml costă 5–7 lei, cel de un litru — 6–9 lei, cel de doi litri — 10–12 lei, iar cel de trei litri — 18–20 lei. Un set de 50 de capace pentru conservare costă între 20 și 60 lei.

În ciuda cheltuielilor, conservele de casă rămân o tradiție populară în multe familii din Moldova. Vara, gospodinele folosesc recolta sezonieră pentru a-și face provizii de compoturi și gemuri pentru lunile reci.