theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
24 Septembrie 2026, 15:03
3 100
Copiază linkul
Link copiat

Carp: Există riscul ca ținta dronelor să fi fost Hidrocentrala de la Novodnistrovsk

Deputatul PAS Lilian Carp a declarat că dronele care au survolat în această noapte spațiul aerian din nordul Moldovei ar fi putut fi îndreptate spre anumite obiective ale infrastructurii energetice.

Carp: Există riscul ca ținta dronelor să fi fost Hidrocentrala de la Novodnistrovsk.
Carp: Există riscul ca ținta dronelor să fi fost Hidrocentrala de la Novodnistrovsk.

«În această noapte am văzut că acestea veneau dinspre nord, adică au vizat o anumită infrastructură energetică din acea zonă. Sperăm că nu este vorba despre Hidrocentrala de la Novodnistrovsk, deoarece acest lucru ar reprezenta un risc evident și pentru Republica Moldova. (…) Informații suplimentare vor fi prezentate ulterior de Ministerul Afacerilor Interne», a declarat deputatul PAS, citat de realitatea.md.

Amintim că, în dimineața zilei de 24 septembrie, patru drone au survolat spațiul aerian al Moldovei. În nordul țării au fost auzite două explozii.

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor al satului Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, a raportat zgomote puternice, asemănătoare unor explozii. Preliminar, una dintre acestea s-a produs la Camenca, în regiunea de pe malul stâng al Nistrului.

Ulterior, autoritățile au primit informații despre încă o explozie în apropierea satului Cernița, raionul Florești. Oamenii legii au descoperit în scurt timp locul exploziei pe un câmp de lângă o fermă.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici