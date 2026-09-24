Carp: Există riscul ca ținta dronelor să fi fost Hidrocentrala de la Novodnistrovsk.

Deputatul PAS Lilian Carp a declarat că dronele care au survolat în această noapte spațiul aerian din nordul Moldovei ar fi putut fi îndreptate spre anumite obiective ale infrastructurii energetice.

«În această noapte am văzut că acestea veneau dinspre nord, adică au vizat o anumită infrastructură energetică din acea zonă. Sperăm că nu este vorba despre Hidrocentrala de la Novodnistrovsk, deoarece acest lucru ar reprezenta un risc evident și pentru Republica Moldova. (…) Informații suplimentare vor fi prezentate ulterior de Ministerul Afacerilor Interne», a declarat deputatul PAS, citat de realitatea.md.

Amintim că, în dimineața zilei de 24 septembrie, patru drone au survolat spațiul aerian al Moldovei. În nordul țării au fost auzite două explozii.

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor al satului Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești, a raportat zgomote puternice, asemănătoare unor explozii. Preliminar, una dintre acestea s-a produs la Camenca, în regiunea de pe malul stâng al Nistrului.

Ulterior, autoritățile au primit informații despre încă o explozie în apropierea satului Cernița, raionul Florești. Oamenii legii au descoperit în scurt timp locul exploziei pe un câmp de lângă o fermă.