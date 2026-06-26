Carantină în șapte localități din raionul Cahul după confirmarea unui focar de pestă porcină africană.

Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Cahul a instituit măsuri speciale de carantină și restricții sanitar-veterinare, după confirmarea unui focar de pestă porcină africană (PPA) în comuna Larga Nouă.

Decizia a fost luată în urma confirmării virusului la trei cadavre de porci domestici depistate pe un teren agricol din extravilanul comunei Larga Nouă. Potrivit raportului de laborator, măsurile au fost dispuse pentru a preveni răspândirea bolii pe teritoriul raionului Cahul, transmite ziuadeazi.md.

Conform dispoziției, au fost delimitate două zone cu regim special:

- Zona de protecție: Larga Nouă, Cucoara, Baurci-Moldoveni și Zârnești;

- Zona de supraveghere: Badicul Moldovenesc, Doina, Huluboaia și Andrușul de Jos.

Restricțiile de carantină vor fi aplicate timp de 30 de zile, începând cu data de 26 iunie 2026, de la ultimul caz confirmat de boală. În această perioadă este interzisă mișcarea porcinelor din gospodăriile non-profesionale, sacrificarea și comercializarea acestora, precum și introducerea de animale noi în exploatațiile din zonele afectate.

Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Cahul/Taraclia/Cantemir va efectua recensământul exploatațiilor și al efectivelor de porcine, verificarea respectării normelor de biosecuritate, examinarea clinică a animalelor și prelevarea probelor necesare pentru depistarea virusului. Totodată, vor fi identificate și înregistrate animalele neînregistrate, iar proprietarii care nu respectă cerințele sanitare vor avea la dispoziție un termen pentru remedierea neconformităților.

Autoritățile publice locale, Inspectoratul de Poliție Cahul, Direcția Regională Sud a Poliției de Frontieră, Inspectoratul pentru Protecția Mediului, Î.S. „Silva Sud”, Serviciul Vamal Sud și alte instituții implicate au primit sarcini concrete pentru limitarea răspândirii bolii. Printre acestea se numără controlul transportului de porcine și produse din carne de porc, monitorizarea populației de mistreți, intensificarea controalelor în piețe și la frontiera de stat, precum și organizarea intervențiilor pentru neutralizarea animalelor infectate și dezinfectarea zonelor afectate.

În cazul în care vor fi sacrificate animale în cadrul măsurilor de combatere a focarului, autoritățile vor întocmi dosarele necesare pentru acordarea despăgubirilor proprietarilor, conform legislației în vigoare.